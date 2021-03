I Carabinieri di Cairo Montenotte con una pattuglia del Radiomobile e della caserma di Sassello hanno dovuto interrompere la festa di compleanno di un bimbo di 7 anni in una casa a Cairo. Alla festa prendevano parte 22 minori, di cui tre con più di 14 anni, e 7 adulti. I Carabinieri, pur comprendendo il dispiacere per il festeggiato, hanno elevato 16 multe dell’importo di 400 euro l’una.

