Urla insulti intervento della Polizia Locale e della Polizia che ha poi portato la donna in caserma per accertamenti .

A far perdere la ragione alla donna sembra sia stata la vista di un uomo che a suo dire le aveva danneggiato lo specchietto dell’auto poco prima.

Una donna alterata dall’alcol , secondo le testimonianze , ha dato in escandescenze in centro città a Ventimiglia intorno alle 17.30 nella zona adiacente la chiesa di Sant Agostino.

Ventimiglia donna da in escandescenze in centro interviene la Polizia