Il gup Massimiliano Botti ha assolto in tre medici accusati dell’omicidio colposo di Loredana Berteina, coltivatrice di Pompeiana, morta a 62 anni il 26 luglio dopo un intervento alla tiroide all’ospedale di Sanremo. Sono stati assolti l’anestesista Giorgio Paganini e gli otorinolaringoiatri Giovanna Gaggero ed Antonio Cavallero. Una nuova perizia ha escluso responsabilità da parte degli imputati, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

