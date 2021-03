Il progetto “Io (P)esco sicuro” di Regione Liguria con i Flag liguri, i gruppi di azione locale nel settore della pesca, è stato presentato oggi a Imperia dal vice presidente e assessore alla Pesca e Acquacoltura Alessandro Piana con il presidente Camera Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona Enrico Lupi e il vice sindaco di Imperia Giuseppe Fossati. “La campagna si rivolge sia al pubblico sia agli addetti ai lavori tra dimostrazioni pratiche e corsi teorici -dice Piana – operando sul doppio fronte della promozione e della formazione oltre che su un protocollo chiaro di contrasto al coronavirus. E’ anche un modo per favorire il consumo responsabile del nostro pescato sinonimo di freschezza, salubrità e tracciabilità”.

