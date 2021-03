A Genova, tra una lezione a distanza e l’altra, organizzano tornei con la playstation ed i vicini di casa hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno trovato 11 ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, in casa di uno di loro senza mascherine e sono stati tutti multati. I ragazzi avrebbero dovuto essere in Dad ma si sono dati appuntamento a casa di uno di loro che aveva i genitori al lavoro.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta