Un terzo degli abitanti della provincia di Imperia sarà vaccinato per il Coronavirus entro fine maggio o inizio giugno. Dalla prossima settimana inizieranno anche le vaccinazioni dei pazienti vulnerabili con patologie che rappresentano una fetta di 50 mila persone. Per ora il vaccino è stato somministrato a 17 mila persone, entro la fine della primavera saranno 70-80 mila, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

Correlati