Oggi nei centri destinati alle vaccinazioni a Camporosso, Imperia e Taggia circa 500 insegnanti riceveranno la dose immunizzante AstraZeneca. Una decina di docenti ha scelto di far slittare l’appuntamento dopo che l’Aifa aveva disposto la sospensione di un lotto di vaccino. In tutto in provincia di Imperia sono stati in 1000 circa (tra professori e personale Ata) a prenotare la vaccinazione, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

