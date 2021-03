A Ventimiglia un centinaio di ambulanti del mercato del venerdì ha manifestato stamani in piazza del Comune contro il “caro mercato” ovvero il costo, al metro quadro, di occupazione del suolo pubblico. “Ventimiglia paga 75 euro di tasse comunali per metro, l’importo più alto d’Italia. Neppure Venezia paga così tanto. Per l’emergenza sanitaria queste tariffe pesano ancora di più” dice Pino Piccolo, vice presidente di Anva Confesercenti. Il sindaco Gaetano Scullino ha annunciato la revisione del regolamento del mercato, chiedendo di puntare su meno banchi ma di qualità.

