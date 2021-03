Da oggi fino a domenica 14 marzo, via ai Campionati Regionali Assoluti. Saranno otto gli atleti giallorossi, allenati da Davide Dreossi, che proveranno a strappare il titolo ligure. Alla Piscina ‘Sciorba’ di Genova si sfideranno gli atleti liguri che hanno fatto registrare i migliori 16 tempi stagionali, per ogni disciplina. Ecco gli alfieri della Rari Nantes Imperia:

Nuoto, 8 atleti della Rari Nantes Imperia in gara ai Campionati Regionali