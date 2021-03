L’odontoiatra Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Forza Italia a Albenga e consigliere provinciale stamani ha rifiutato il vaccino Astrazeneca. “Alcune regioni hanno bloccato le vaccinazioni con Astrazeneca, non solo per il lotto incriminato, ma tutti i lotti: mi sarei aspettato una decisione simile anche da parte della nostra Asl. Con i miei collaboratori ci rimettiamo in fila per il vaccino, ma non l’Astrazeneca” dice il consigliere comunale.

