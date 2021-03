L’Asl 1 Imperiese ieri ha subito ritirato tra le 800 e le 900 dosi del lotto di Astrazeneca sospeso dall’Agenzia italiana per il farmaco, dopo tre decessi sospetti avvenuti in Sicilia. Le dosi saranno poi sequestrate dai Carabinieri del Nas. In provincia di Imperia era stata destinata la quasi totalità delle 6300 dosi di Astrazeneca, in quanto necessarie a vaccinare i frontalieri, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

