«Il concorso è aperto dall’8 al 19 marzo. Sabato 20 marzo verranno esposti i lavori e a tutti i partecipanti sarà consegnato un piccolo omaggio per l’impegno dedicato. Per l’occasione sono stati invitati anche gli esponenti del Comune di Vallecrosia» – annuncia la Polisportiva Vallecrosia Academy.

«Per sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente è stato chiesto a tutti i ragazzi tesserati di presentare un disegno, uno scritto o una foto dal titolo “Il campo che vorrei“ con il quale cercheranno di descrivere come associano il calcio al rispetto dell’ambiente. I diversi lavori verranno poi esposti» – fa sapere la società.

Non solo calcio al campo Raoul Zaccari di Camporosso, la società Polisportiva Vallecrosia Academy, attenta alle tematiche ambientali, ha infatti creato all’interno della propria struttura un’isola ecologica per la raccolta differenziata.