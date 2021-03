Si è svolta lunedì 8 marzo la riunione per l’elezione del nuovo comitato direttivo del Distretto Florovivaistico della Liguria. Sono stati eletti membri del direttivo: Luca De Michelis, Franco Barbagelata, Barbara Ruffoni, Emanuele Bria e Lino Bloise. È stato confermato Presidente l’uscente Luca De Michelis, che ha proposto come sua vice Barbara Ruffoni.

