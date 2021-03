In provincia di Imperia rispetto ad una settimana fa i contagiati a domicilio sono scesi del 13%, le persone in sorveglianza attiva del 22.4% e il totale delle persone in quarantena del 19.6%. Le diminuzioni più vistose si sono verificate a Bordighera (da 49 a 26 casi) e Vallecrosia (da 48 a 29). L’unico incremento degno di nota riguarda Camporosso (da 31 a 42), come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

