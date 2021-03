In provincia di Imperia le persone positive al Covid decedute durante la seconda ondata sono state 156, contro le 222 registrate tra marzo e giugno 2020. A novembre ci sono stati 40 decessi, a dicembre 30, a gennaio 33, a febbraio 22, a marzo 11 per ora. In provincia di Imperia in totale sono state contagiate 11.138 persone (il 5.2% della popolazione), più donne (5.853) che uomini (5.285), come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati