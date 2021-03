Il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo e l’intera Giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del regista Marco Sciaccaluga.

“Il teatro ligure perde uno dei suoi protagonisti, Marco Sciaccaluga, regista che ad agosto avrebbe compiuto 68 anni. Ex condirettore dello Stabile di Genova, aveva sempre creduto nel nostro teatro e formato tanti giovani talenti. La Liguria non lo dimenticherà” commenta il Presidente Toti.

“Ha creduto tanto nel nostro teatro – prosegue l’assessore Cavo – e nei giovani: li ha formati, con il suo talento di regista, dirigendo la Scuola di Recitazione dello Stabile fino all’ultimo, con il suo piglio acuto e ironico. Lo ricordo alla prima edizione del premio Ivo Chiesa, ce l’aveva messa tutta per essere presente sul palco del teatro Nazionale di Genova, il suo palco. Mai banale, neppure in quell’occasione, mentre parlava, lucidissimo e magnetico, guardava quelle sedie vuote, in una sala ancora vuota, con il desiderio di vedere presto il pubblico ad applaudire” conclude l’assessore.

Correlati