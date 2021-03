A Sanremo saranno allestite due spiagge per cani a Tre Ponti Barchette (all’inizio del lungomare) ed a Bussana Ponente. L’amministrazione Biancheri ha dato il via alla fase di allestimento nelle due aree nel levante cittadino. Le spiagge saranno dotate di docce e rubinetti e di cestini porta rifiuti per raccogliere gli escrementi, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”,

