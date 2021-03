Domenica prossima c’è la sosta, ma i biancoazzurri proseguono gli allenamenti al Comunale seguendo la tabella predisposta dallo staff tecnico.

Dopo il pareggio di Borgosesia, lunedì e martedì Bregliano e compagni hanno lavorato sullo scarico; ieri doppia seduta: di mattina lavoro sulla forza in palestra, nel pomeriggio seduta tecnico tattica.

Questo pomeriggio invece l’allenamento è stato suddiviso in due tempi: lavoro di resistenza specifica sul prato del Comunale, quindi partitella a tema sul sintetico del Grammatica.

Domani è in programma una doppia seduta: di mattina lavoro in palestra sulla forza e poi alternato in campo; di pomeriggio si terrà un’amichevole in famiglia. La squadra poi usufruirà di tre giorni di riposo e si ritroverà martedì per preparare la partita di domenica 21 marzo col Saluzzo.

Lo Bosco, Murgia, Gerace, Scarella, Pici, Pellicanó, Sturaro e Gemignani proseguono nel lavoro differenziato. Contro il Saluzzo, dopo la sosta, mister Andreoletti potrebbe avere a disposizione quasi tutti i calciatori della rosa.