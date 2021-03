La donna di 50 anni, rimasta ferita insieme al figlio in un’esplosione lo scorso 2 marzo in piazza Verdi a San Bartolomeo al Mare, è indagata per l’incendio doloso e lo scoppio. Durante i sopralluoghi dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco sono state trovate tracce di benzina. Per alimentare le fiamme è stata usata troppa benzina e da qui si è originata l’esplosione, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati