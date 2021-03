Il dottor Angelo Gratarola direttore Dipartimento Emergenza Direttore Anestesia e Rianimazione del San Martino di Genova e membro della task force antiCovid regionale, ha affermato: “L’rt, l’indice di contagio, della Liguria è appena superiore all’1. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto – 1200 in media intensità e 250 in Intensiva – le percentuali sono del 43,8% per la prima e del 26,8% per la seconda. Ma quest’ultimo è un dato fluttuante, bastano un paio di dimissioni che la percentuale si abbassa in modo significativo”.



