Si disputerà sabato 14 marzo al Palaroya di Ventimiglia, il recupero della seconda giornata del Campionato Ligure/Piemontese/Lombardo dell’Area 2 della FIGH; la partita programmata per il 27 febbraio scorso, fu rinvita su richiesta della società torinese del Città Giardino.I ragazzi di Pippo Malatino, oggi faranno il tampone di depistaggio del Covid, come previsto dal protocollo della FIGH, domani disputeranno la rifinitura, prima dell’incontro di sabato. L’inizio del Campionato è stato positivo, con due vittorie ottenute in trasferta a Vigevano e Molteno, i frontalieri, sperano di continuare la striscia di risultati positivi.

Per il Ventimiglia, intanto, la lieta notizia di poter quest’anno usufruire delle prestazioni del Nazionale di Beach Handball Alessio D’Attis. Il ragazzo cresciuto nelle fila ventimigliesi, dopo essere stato corteggiato da diverse squadre, tra cui alcune all’estero come SKP Bratislava, squadra slovacca di prima divisione, causa problematiche relative la pandemia, ha dovuto rinviare l’esaltante avventura ed ha quindi deciso di disputare la stagione con la sua squadra del cuore, appunto, la Pallamano Ventimiglia.

L’incontro di sabato, sarà disputato a porte chiuse, nel rispetto rigoroso delle norme anti covid previste dal protocollo della FIGH. Prima della partita, sarà effettuato un minuto di raccoglimento in onore del giovane atleta del Ventimiglia calcio Manuel Cesarini, recentemente scomparso, dopo aver lottato strenuamente contro una grave malattia.

Correlati