La Liguria passerà in zona Arancione da lunedì 15 marzo per due settimane, sino a domenica 28 marzo. L’indice di contagio Rt è salito e oscilla attorno all’1,10. La decisione sarà ufficializzata domani, mentre sabato il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza. Passeranno in zona Rossa Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche. Rimarrebbero in zona Gialla solo Valle d’Aosta, Calabria e Sicilia, in zona Bianca la Sardegna.

