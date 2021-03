L’Asl Imperiese si affida ad una cooperativa di Napoli per rafforzare il pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo. I medici campani garantiranno 40 turni da 12 ore l’uno per poco meno di un mese, in attesa che sia bandita una gara per scegliere un soggetto che assicuri questo servizio supplementare per 3 mesi, come scrive Andra Fassione su “Il Secolo XIX”.

