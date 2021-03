Il responsabile dell’unità operativa complessa di Malattie Infettive dell’ospedale pediatrico Gaslini Elio Castagnola, nel punto stampa sull’andamento della pandemia in Liguria., ha sottolineato come il Gaslini nelle ultime settimane abbia registrato “un aumento del tasso di positività al Covid nei bambini che frequentano gli asili e le scuole elementari. Può essere dovuto all’apertura delle strutture ma potrebbe essere anche una spia della presenza della variante inglese più contagiosa per i bambini più piccoli. Il numero di casi positivi al covid in età pediatrica che richiedono un ricovero ospedaliero resta costante, c’è una maggiore infettività, ma non una maggiore gravità per i bimbi infettati”.

