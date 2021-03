Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto quest’oggi a Palazzo Civico la visita del professor Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova, al quale ha espresso le proprie felicitazioni per la recente elezione. Al centro dei colloqui vi sono stati i temi legati allo sviluppo del Polo Universitario Imperiese, sia sul fronte dell’offerta formativa che su quello organizzativo. Il sindaco di Imperia ha inoltre illustrato i progetti dell’Amministrazione Comunale sul piano dei collegamenti interni alla Città, che coinvolgeranno anche il Polo Universitario, con particolare riferimento alla costruenda pista ciclabile e alla parallela corsia dedicata a un moderno traporto pubblico locale ecologico.

