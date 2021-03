Nel corso del punto stampa sul Covid il professor Filippo Ansaldi sub commissario e responsabile prevenzione di Alisa ha illustrato il quadro epidemiologico in ASL 1 e ha anche fatto il punto sulla campagna vaccinale, evidenziando come l’incidenza del virus in ASL 1 sia decisamente scesa nell’ultima settimana, allineandosi all’intero territorio regionale, grazie alle misure assunte. “Gli effetti – ha detto Ansaldi – si vedono anche sulla pressione ospedaliera la cui ascesa che inizialmente ci aveva preoccupati, da una decina di giorni si è arrestata e rileviamo un tasso di occupazione dei posti letto per la media intensità piuttosto stabile. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel mese di febbraio il numero dei vaccini somministrati sono stati limitati dalla quantità di vaccini ricevuti, a partire dagli ultimi giorni del mese di febbraio si osserva un netto incremento. A fine mese se la programmazione sarà rispettata, ad esempio per il vaccino Pfizer avremo solo il 15% di dosi in accantonamento nei nostri frigoriferi. Sottolineo che nella prima settimana di marzo e nella proiezione della seconda settimana, le dosi somministrate coincidono con le dosi programmate, infine tutte le Asl hanno raggiunto il target proposto e raccomandato”.

Nel corso del punto stampa sul Covid sono intervenuti anche il professor Angelo Ravelli, direttore della clinica pediatrica dell’Istituto Gaslini di Genova che ha evidenziato l’insorgere in alcuni casi di bambini che hanno contratto il Covid di una sindrome infiammatoria con infiammazioni delle piccole arterie e formazione di aneurismi aortici conosciuta come malattia di Kawasaki. In conferenza stampa è intervenuto anche il dottor Elio Castagnola direttore dell’unità complessa di Malattie Infettive del Gaslini.

