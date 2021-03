Aumenta l’incidenza della “variante inglese” che ha sostituito il Covid originale in 50% dei casi in Liguria. “La variante inglese potrebbe essere stata importata dalla Francia dato il frequente passaggio in frontiera, passaggio che ha portato all’importante focolaio nei due distretti Asl di Ventimiglia e Sanremo – dice il dottor Angelo Gratarola, membro della task force antiCovid regionale – Per questo è stata emanata l’ordinanza regionale che ha imposto strategiche chiusure chirurgiche per riportare nella norma i casi di Covid”.

