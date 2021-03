Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi pomeriggio sulla spiaggia a Finale Ligure, nella frazione di Varigotti. Il corpo senza vita è stato trasferito all’istituto di medicina legale dove l’anatomopatologo eseguirà l’esame esterno. I Carabinieri intanto stanno effettuando rilievi per l’identificazione del corpo.

