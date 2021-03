Le Frecce Tricolori si esibiranno il 2 e il 3 ottobre ad Alassio-Laigueglia e Imperia. Le tre cittadine hanno presentato istanza tramite l’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure, sottolineando l’ “entusiasmo” dopo che è stato pubblicato il calendario dell’Aereonautica Militare con le esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale che conferma sostanzialmente le date del 2020. “Nei giorni scorsi lo stesso Aeroclub – spiegano le tre cittadine – aveva scritto annunciando l’imminente conferma delle richieste. L’invito era anche a verificare presso le autorità competenti la fattibilità dell’evento sempre in considerazione dell’emergenza sanitaria tuttora in corso.

