Manuel Cesarini è morto oggi, a soli 15 anni. E’ una notizia che fa rabbrividire tutta la grande famiglia del Ventimiglia calcio e che getta nello sconforto i suoi compagni di squadra. “Lo ricordiamo come un ragazzino davvero speciale, educato, gentile e generoso. Una persona davvero fantastica – dicono i dirigenti del club granata – La cosa che ci dà forza in questi momenti è il ricordo del suo coraggio, della forza di volontà e dell’esempio che ci ha dimostrato nella sua lotta contro la malattia. Una tortura incredibile per un ragazzo che invece avrebbe avuto solo voglia di tanta normalità. In questo triste momento ci uniamo al dolore dei suoi familiari, convinti che da oggi in cielo c’è un angelo in più e che quell’angelo ha la maglia granata.

