Grande soddisfazione di CNA Imperia per l’accoglimento della propria istanza in merito alla soppressione della previsione contenuta nella bozza del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali marittime della città di Ventimiglia, che vietava l’attività elioterapica alle spiagge libere attrezzate.

«Ringraziamo moltissimo l’Amministrazione Comunale ed in particolar modo l’Assessore al Demanio Marittimo, Avv. Panetta, che si è messa a disposizione fornendo la possibilità di un confronto costruttivo e comprendendo le ragioni delle nostre richieste», afferma Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia.

La CNA Imperia era infatti in precedenza intervenuta esprimendo le proprie perplessità in merito alla revisione del progetto PUD, secondo cui sarebbe stata impedito alle Spiagge libere attrezzate appunto l’esercizio di ogni sorta di attività a fini elioterapici, una limitazione che avrebbe potuto provocare un ingente danno economico alle imprese coinvolte, già fortemente compromesse dall’attuale crisi economica e sanitaria.

L’Associazione di categoria, nel sottolineare l’importanza delle spiagge libere attrezzate per l’offerta turistica del nostro territorio, ha altresì evidenziato la mancanza di una legge vincolante che dia forza a quanto stabilito dalle Linee Guida regionali garantendo un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico per il perseguimento di obiettivi di utilità sociale (spiagge attrezzate, pulite, presidiate e servizi di base garantiti a titolo gratuito) con i presupposti per l’esercizio di un’impresa.

«Ci auguriamo che, nonostante la carenza normativa, l’Amministrazione prosegua nel percorrere la strada della valorizzazione di queste nuove realtà economiche per la Città di confine anche in occasione dei futuri bandi di assegnazione, garantendo loro la massima espressione imprenditoriale senza dannose ed ingiustificate limitazioni».

«Confronto e collaborazione tra le Associazioni di categoria e le Istituzioni – conclude Vazzano – rappresentano da sempre la via più efficace per raggiungere risultati utili alle imprese e all’economia dei territori ed ora, in un contesto di crisi generale, è ancora più essenziale. Per questo motivo ringrazio ancora il Comune di Ventimiglia, sperando di proseguire su questa strada di ascolto ed efficace cooperazione».