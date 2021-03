“Voce” di Madame è al numero uno della classifica Top50 di Spotify Italia. Il brano, presentato al Festival di Sanremo 2021, è in vetta davanti a quelli dei vincitori Maneskin, di Colapesce e Dimartino e di Fedez-Michielin. Francesca Calearo (“Madame”), nata a Vicenza nel 2002, a diciannove anni Madame ha già conquistato quattro dischi d’oro (“Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”), uno di platino (“L’anima” con Marracash).

