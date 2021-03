Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a “L’aria che tira” su La 7 ha motivato così l’alta percentuale di vaccini anti covid non ancora somministrati nella Regione più anziana d’Italia: “Quando ci danno molti vaccini, ma facciamo fatica a farli perché i medici di famiglia stanno entrando in linea con qualche riottosità, perché gli stessi medici fanno il tracciamento e la sanità ha il personale che ha”.

