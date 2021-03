“Il sistema di prenotazione dei vaccini tramite i medici di base per il personale scolastico è saltato. L’ennesimo caos del “sistema Toti”. Bisogna subito sbloccare la piattaforma e fare partire la campagna vaccinale”, così Ferruccio Sansa, capogruppo Lista Sansa in Consiglio Regionale, che continua: “Ci giungono in queste ore centinaia di segnalazioni da insegnanti e medici di base: il sistema di prenotazione è completamente in tilt, neanche si riesce ad inserire i dati. Un altro annuncio di Toti si è trasformato in un flop clamoroso alla prova dei fatti. Un fatto gravissimo, tanto più se si considerano tutte le risorse impiegate in Liguria Digitale e che si va a sommare con i ritardi e la confusione della vaccinazione over 80 e delle categorie fragili. In questo momento la Liguria è maglia nera del sistema vaccinale, altro che modello. Bisogna invertire questa tendenza da subito: Liguria Digitale ed Alisa lavorino immediatamente per ripristinare il sistema e renderlo efficiente. E Toti chieda scusa ai cittadini liguri e alla popolazione scolastica”

