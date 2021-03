Incidente mortale stamani sull’A10, tra Arenzano e Voltri in un tratto interessato da cantieri. Un’auto ha tamponato un tir, il guidatore della vettura è morto sul colpo. Il tratto compreso tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova è stato chiuso. Si registrano chilometri di coda in direzione Genova ed in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Arenzano.

