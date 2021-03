Il governo deciderà dopo l’incontro con i tecnici del Cts nuove restrizioni per contenere i contagi da Coronavirus. Tra le ipotesi tre settimane di lockdown generalizzato per provare a vaccinare più persone possibili e la stretta dei parametri che farebbero entrare in zona rossa un territorio con 250 casi ogni 100.000 abitanti. Altra ipotesi un lockdown generalizzato quando in Italia si dovessero superare i 30.000 contagi giornalieri. La terza ipotesi è la chiusura in tutta Italia nei week-end di bar, ristoranti, negozi e divieto di spostamento dal proprio Comune.

