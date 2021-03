Coronavirus, 4 decessi in provincia di Imperia, 9 in totale in Liguria (dati di martedì 9 marzo)

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO CON DATI VACCINAZIONI

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 963.711 4.620 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 126.774 2.600 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 80.863 248 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.251 -59 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.062 LA SPEZIA 814 IMPERIA 1.101 GENOVA 2.966 Residenti fuori Regione/Estero 129 altro/in fase di verifica 179 TOTALE 6.251 Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 583 62 6 ASL1 121 12 5 ASL2 107 11 4 San Martino 126 20 -4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 40 3 -2 Ospedale Gaslini 6 0 -1 ASL3 globale 71 5 0 ASL 3 Villa Scassi 71 5 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 42 5 2 ASL4 Sestri Levante 42 5 2 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 70 6 2 ASL5 Sarzana 70 6 2 ASL5 Spezia 0 0 0 Isolamento domiciliare 5.347 -25 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 70.914 298 Deceduti* 3.698 9 * Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 06/03/2021 F 77 ASL 5 – Ospedale Sarzana 2 06/03/2021 M 89 ASL 1 – Ospedale Imperia 3 07/03/2021 F 90 ASL 1 – Ospedale Sanremo 4 07/03/2021 F 89 ASL 1 – Ospedale Sanremo 5 07/03/2021 F 77 San Martino 6 07/03/2021 M 75 San Martino 7 07/03/2021 M 89 ASL 2 – Ospedale San Paolo 8 08/03/2021 F 82 San Martino 9 08/03/2021 M 89 ASL 1 – Ospedale Imperia ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.947 ASL 2 1.101 ASL 3 1.763 ASL 4 447 ASL 5 1.052 Liguria 6.310 Flusso vaccini Covid 08/03/2021 226.180 Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 152.449 Somministrati 67% Percentuale vaccini somministrati su consegnati





Template vaccinazioni – PerBrand ASL e tipo Tipo vaccino 1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) 2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA)



Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi Di cui somministrate nelle ultime 24ore Di cui seconde dosi (del Totale) Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi Di cui somministrate nelle ultime 24ore Di cui seconde dosi (del Totale) A- ASL 1 18.498 525 6.299 4.293 77 B- ASL 2 27.903 980 8.987 940 371 0 C- AREAMETROPOLITANA ASL 3 34.736 1.184 10.802 2.066 189 0 EVANGELICO 3.184 144 671 0 0 0 GALLIERA 5.222 236 1.669 0 0 0 GASLINI 6.208 226 2.291 0 0 0 S.MARTINO 13.202 399 4.611 0 0 0 D- ASL 4 14.766 330 5.027 706 156 0 E- ASL 5 19.702 368 5.941 1.023 118 0 Totale 143.421 4.392 46.298 9.028 911 0





