Oggi alle 17 è in programma la prima puntata di “Biancoazzurri on air”, la rubrica targata Sanremese Calcio su Radio 88. Notizie, aggiornamenti, curiosità sulla squadra matuziana e sul campionato di serie D. Conduce Fabrizio Prisco, ospite della prima puntata il capitano Loreto Lo Bosco.

Radio 88, a Sanremo in FM 88.8 – 96.5

In streaming www.radio88.iit

Correlati