In sole 36 ore all’ospedale di Sanremo 4 pazienti Covid sono stati ricoverati in Terapia Intensiva (reparto che già ne ospitava 8). Preoccupa non solo l’aumento di malati più gravi, ma anche l’abbassamento della loro età media: le persone intubate hanno tra i 45 ed i 75 anni. Dato che ci si è avvicinati alla quota i 9 posti disponibili al primo piano del Borea è stato aperto un secondo reparto al terzo piano del padiglione Castillo, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

