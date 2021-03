Allo Yacht Club di Montecarlo “Monaco One” è stato inaugurato il catamarano di dodici metri, in grado di trasportare, in 15 minuti, 12 persone dal porto di Ventimiglia a quello del Principato. Il varo dell’imbarcazione ha avuto come madrina: Camille Gottlieb, nipote del Principe Alberto e figlia di Stephanie. “Si tratta finalmente di un collegamento veloce. La Ports de Monaco ha voluto dotare Cala del Forte di questo collegamento con il Principato. Ho apprezzato che i monegaschi abbiano definito il porto di Ventimiglia il terzo porto del principato” commenta Gaetano Scullino, sindaco di Ventimiglia.

Correlati