Coronavirus, 116 ricoverati (10 in più di ieri) di cui 12 in Terapia Intensiva in provincia di Imperia (dati dell’8 marzo)

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO CON DATI VACCINAZIONI

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 959.091 1.914 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 124.174 1.297 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 80.615 215 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.310 32 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.067 LA SPEZIA 823 IMPERIA 1.152 GENOVA 2.949 Residenti fuori Regione/Estero 128 altro/in fase di verifica 191 TOTALE 6.310 Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 577 63 9 ASL1 116 12 10 ASL2 103 11 3 San Martino 130 22 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 42 3 -3 Ospedale Gaslini 7 0 0 ASL3 globale 71 5 0 ASL 3 Villa Scassi 71 5 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 40 5 1 ASL4 Sestri Levante 40 5 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 68 5 0 ASL5 Sarzana 68 5 0 ASL5 Spezia 0 0 0 Isolamento domiciliare 5.372 67 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 70.616 181 Deceduti* 3.689 2 * Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 06/03/2021 F 96 San Martino 2 07/03/2021 F 87 San Martino ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.126 ASL 2 1.102 ASL 3 1.698 ASL 4 421 ASL 5 1.062 Liguria 6.409 Flusso vaccini Covid 08/03/2021 202.780 Consegnati (fonte governativa) dato ore 16 146.483 Somministrati 72% Percentuale vaccini somministrati su consegnati











Totale) A- ASL 1 17.973 338 6.169 4.215 236 B- ASL 2 26.924 468 8.544 569 119 0 C- AREA METROPOLITANA ASL 3 33.553 812 10.660 1.877 118 0 EVANGELICO 3.001 133 671 0 0 0 GALLIERA 4.986 151 1.574 0 0 0 GASLINI 5.983 115 2.132 0 0 0 S.MARTINO 12.802 219 4.404 0 0 0 D- ASL 4 14.371 322 4.814 550 71 0 E- ASL 5 18.820 377 5.591 859 24 0 Totale 138.413 2.935 44.559 8.070 568 0



