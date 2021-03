SESTRI LEVANTE – IMPERIA: primo tempo

9′ l’Imperia parte meglio ma il primo tiro è di Bonaventura del Sestri Levante: la conclusione del centrocampista dai 25 metri chiama Dani all’intervento

14′ RIGORE PER IL SESTRI LEVANTE! Giglio e Selvatico vanno a contrasto dentro l’area contendendosi un pallone ‘a campanile’. Per l’arbitro è rigore. Piuttosto dubbio.

15′ GOL DI SELVATICO. Il rossoblu trasforma con lo ‘scavetto’

21′ RADDOPPIO DEL SESTRI LEVANTE! Ancora Selvatico disegna una grande traiettoria che si insacca all’incrocio

24′ punizione di Martelli: Di Stasio para centralmente con difficoltà

35′ tiro di Cirrincione: la palla sorvola la traversa

37′ tiro di Croci dal limite dell’area: dopo una deviazione, la palla si impenna

45’+1 TRIS DEL SESTRI LEVANTE! La difesa nerazzurra non riesce a respingere e Puricelli insacca sotto la traversa

SESTRI LEVANTE – IMPERIA: secondo tempo

51′ GOL DI BUSO! Tiro di Croci respinto da Dani. Bonaventura raccoglie e serve Buso per il poker.

58′ Buso, da fuori. La sua conclusione sfiora il palo

61′ CIRRINCIONE FIRMA IL 6-0

67′ tiro centrale di Pane

76′ sortita di Cassata ma il tiro è fuori

90′ + 5 FINISCE LA PARTITA

SESTRI LEVANTE 6 – 0 IMPERIA: il tabellino

SESTRI LEVANTE – Di Stasio; Puricelli, Grea (88′ Contipelli), Pane, Chella, Selvatico, Buffo (84′ Mazzali), Bonaventura (59′ Cuneo), Croci (69′ Marquez), Buso (74′ Scarlino), Cirrincione. All.: Andreozzi (sosituisce Ruvo squalificato)

IMPERIA – Dani; Malltezi, Scannapieco (58′ Fazio), De Bode, Malandrino; Giglio cap., Gnecchi (70′ Gandolfo), Martelli (52′ Sassari); Di Salvatore(62′ Cassata), Donaggio (58′ Minasso), Capra. All.: Lupo

MARCATORI: 15′ rig., 21′ Selvatico, 46′ pt. Puricelli, 51′ Buso, 61′ , 72′ Cirrincione

AMMONITI: De Bode, Malltezi, Capra, Gnecchi, Martelli (I), Buso (S)

NOTE: recupero 2 minuti nel primo tempo e 5 nel secondo

SESTRI LEVANTE – IMPERIA: le dichiarazioni di Lupo

Dopo la brutta sconfitta di Sestri, ha parlato Mister Alessandro Lupo: “Mi assumo le responsabilità perché evidentemente non sono riuscito a trasmettere, in settimana, quello che dovevo. Le colpe non sono dei giocatori e non sarà la partita di oggi a cancellare quanto di buono fatto tra la scorsa e questa stagione. Vedendo il nostro percorso, penso si tratti di un incidente. Peccato avere ora la pausa e non tornare subito in campo per cancellare questo risultato. Ripeto, per la partita di oggi, sono il maggiore responsabile.”

