Al termine dei primi 45 minuti la Sanremese è in svantaggio per 1-0 al “Comunale” di Borgosesia nella quinta giornata di ritorno. I vercellesi sono andati in vantaggio dopo 2 soli minuti grazie ad un preciso diagonale di Aloia. I matuziani hanno premuto alla ricerca del pari, ma non hanno sfruttato alcune favorevoli occasioni con Convitto e Vita. Al momento i biancoazzurri restano all’ottavo posto in classifica, ma il distacco dalla zona play-off è salito da 2 a 4 punti.

