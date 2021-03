La Polizia a Chiavari ha denunciato un uomo di 46 anni torinese per maltrattamenti su animali, minaccia e violazione del divieto di accesso delle aree cittadine. L’uomo senza fissa dimora ha preso a bottigliate il proprio cane e alle proteste di una donna che aveva assistito alla scena l’ha inseguita e minacciata. Il 46enne ha giustificato il fatto di aver colpito con una bottiglia di vetro il rottweiler parlando di “metodo educativo”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta