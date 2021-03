La quarta serata del Festival di Sanremo ha avuto 11 milioni 115 mila telespettatori (43.3% di share nella prima parte) e 4 milioni 980 mila nella seconda (48.2%) per una media di 8 milioni 14 mila spettatori (44.7%). Nel 2020 la quarta serata fu vista da 12 milioni 674 mila telespettatori (52.3% di share) nella prima parte e 5 milioni 795 mila (56%), con una media 9 milioni 504 mila spettatori (53.3%).

Festival Sanremo 2021, per la quarta serata ascolti più bassi rispetto ad un ann fa