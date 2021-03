La Rappresentante di Lista, noto anche come LRDL, è un gruppo musicale italiano formato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Francesco Mangiaracina, a cui si sono aggiunti in seguito altri musicisti. L’anno scorso vinsero rispettivamente i Pinguini Tattici Nucleari e Tosca.

Il Premio sara’ assegnato al prossimo MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza dal 1° al 3 ottobre per la sua ventiseiesima edizione.

Ma e’ sempre La Rappresentante di Lista il vincitore del Premio Nilla Pizzi, per la miglior intepretrazione vocale, per il Centro di Ascolto Emiliano-Romagnolo dedicato a Nilla Pizzi e allestito a Conselice dai giornalisti romagnoli dei siti musicali Oaplus e di altri siti musicali del territorio.

La giuria di operatori tecnici e musicali indipendenti del Circuito del MEI ha deciso di assegnare la Targa MEI 2021 al Miglior Artista Indipendente al Festival di Sanremo a La Rappresentante di Lista, per le straordinarie performance mantenendo intatta una forte identita’ legata al circuito indipendente.