In occasione del Festival di Sanremo 2021 in totale sono stati effettuati ben 7 mila tamponi a tutti i componenti della macchina festivaliera e sono emersi solo 6 casi di positività al Covid. Negli ultimi 10 giorni è stata effettuata una media 500 test quotidiani. Nell’ultima settimana sono risultati positivi solo 4 persone (una ballerina di Elodie, due componenti dello staff di Irama e ed un giornalista) su 5 mila tamponi, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

