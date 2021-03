Fischio d’inizio di Sestri Levante-Imperia previsto per domani, domenica 7 marzo, alle ore 14.30. Arbitrerà l’incontro Marco Marchioni, della sezione di Rieti, assistito da Claudiu Fecheta, di Faenza, e da Cosimo de Tommaso, di Voghera. Di seguito, i convocati dal tecnico Alessandro Lupo.

