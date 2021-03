La Polizia in un’operazione antidroga ha arrestato un uomo di 40 anni ad Aurigo, in località Guardabella. Nel suo alloggio in una zona confinante con Caravonica e Borgomaro gli agenti hanno trovato e sequestrato mezzo chilo di hashish. In un’area verde poco distante sembra fosse stata allestita una piantagione di cannabis, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

