Un affollatissimo monologo. Con 10 ragazze che celebreranno la ricorrenza dell’8 marzo e trasformeranno per una sera i 12 Centri Commerciali di Coop Liguria in un unico palcoscenico condiviso via streaming.

Appuntamento lunedì 8 marzo alle ore 21 sulle Pagine Facebook di tutti i Centri con lo spettacolo di Francesca Isola che realizzerà una vera e propria spedizione nel cuore del “condominio interiore” delle donne per incontrare le diverse voci che animano le loro scelte, sia nella vita personale che in quella professionale. Con ironia e lucidità sfileranno sul palco dieci irresistibili personaggi femminili in cui ogni donna può facilmente riconoscere le diverse parti di sé.

Nato nel 2012, il monologo ha raccolto in sé il meglio del progetto “Pillole Teatrali per Ragazze Perplesse”, format teatrale a puntate ideato da Francesca Isola, accompagnata dal musicista Angelo Simonini, per riflettere sui modelli, gli stereotipi ed i condizionamenti socioculturali che influiscono sullo sguardo che le donne hanno verso se stesse e verso il mondo circostante.

Lo spettacolo è stato realizzato in piena sicurezza, dopo l’orario di chiusura, trasformando per una sera i Centri Commerciali di Coop Liguria in un Teatro. Ricordando quanto sia importante che tutti i Teatri tornino ad essere aperti al pubblico, creando opportunità per artisti e tecnici dello spettacolo.

Lo spettacolo sarà trasmesso l’8 marzo alle ore 21 per la prima volta contemporaneamente sulle pagine Facebook dei centri commerciali L’Aquilone, Il Gabbiano, Le Serre, I Leudi, Le Lampare, Il Mirto, Centro Europa, Centro Bisagno, Corte di Mare, Le Terrazze, Centro Luna, Mondovicino.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione degli eventi promossi da Coop Liguria per la ricorrenza dell’8 marzo, coerenti con la campagna nazionale “Close the gap” sulla parità di genere. Un tema su cui le cooperative di consumatori sono particolarmente sensibili, visto che hanno un’ampia prevalenza di personale femminile (in Coop Liguria le lavoratrici sono il 74% del totale).

Correlati